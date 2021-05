Casa della Salute di Pontecorvo, dopo due anni ripartirà il servizio di Tac

“Lunedì 31 maggio dopo più di due anni ripartirà il servizio di Tac con il mezzo di contrasto presso la radiologia della Casa della Salute di Pontecorvo”. A comunicarlo sono il sindaco Anselmo Rotondo e l’assessore alla Sanità, Gianluca Narducci.

“Sarà attiva il lunedì e il venerdì, quindi i cittadini di Pontecorvo e dei comuni limitrofi avranno a disposizione questo importantissimo servizio. Oltre a questo la Casa della Salute – hanno spiegato – è stata potenziata con un nuovo ecografo, una cabina con spirometro elettronico riunito per l’odontoiatria. Per tutto questo ringraziamo il direttore generale Asl Pierpaola D’Alessandro, il direttore del distretto la dottoressa Angela Gabrieli, il dottor Giuseppe Tronci responsabile della Casa della Salute, l’ingegner dell’Asl di Frosinone Chiara Basile e il consigliere regionale Mauro Buschini che è sempre pronto ad impegnarsi per il nostro territorio”.

Obiettivi e nuove prospettive per la Casa della Salute dove a breve dovrebbe riaprire il bar interno e dove sono attivi due percorsi per la vaccinazione Covid, uno per la prima dose e un altro per la seconda dose. Ma il sindaco Rotondo e l’assessore alla Sanità, Narducci non si cullano sugli allori e guardano al futuro.

“Come concordato con l’Asl continueremo a chiedere il potenziamento della struttura con l’apertura delle sale operatorie come da accordi e una risonanza magnetica”, hanno concluso.

