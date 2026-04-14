Casa della Comunità a San Giorgio a Liri: grazie all’Assessore Ciacciarelli per il risultato raggiunto

“L’approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento e di potenziamento tecnologico per un importo complessivo di oltre 153 milioni di euro costituisce un importante conferma del grande lavoro che il Governo Rocca sta svolgendo per il rafforzamento della rete sanitaria territoriale.

Nello specifico per la Provincia di Frosinone è previsto uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro che assicurerà l’apertura di cinque nuove Case della Comunità tra cui emerge la conferma della Casa della Comunità di San Giorgio a Liri.

La Casa della Comunità di San Giorgio a Liri costituirà un importante presidio per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale della nostra comunità, assicurando l’affermazione di un sistema sanitario fondato sulla prossimità e sulla continuità dell’assistenza.

Ringraziamo l’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli e l’intero Governo Rocca per l’importante lavoro che sta svolgendo in materia sanitaria.

Lo dichiarano i Consiglieri comunali uscenti di San Giorgio a Liri Luigi Di Cicco, Fabio Lucciola e Enrico De Simone.