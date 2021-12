Cartoons on the Bay 2021, lunedi 6 dicembre l’annuncio dei vincitori

“Cartoons on the Bay”, festival internazionale dell’animazione crossmediale e della Tv dei ragazzi promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, lunedì 6 dicembre alle 12 annuncerà i vincitori della 25esima edizione. La manifestazione diretta da Roberto Genovesi è in corso in versione multipiattaforma su Cartoons on the Bay Channel, RaiPlay e MYmovies.it. Nell’ambito di Cartoons on the Bay proseguono intanto alla multisala Movieplex de L’Aquila le proiezioni gratuite di pellicole destinate ai ragazzi e alla famiglia. Mercoledì 8 dicembre, giornata conclusiva del Festival, sarà la volta di La buona strega di Natale, film diretto da Francesco Cinquemani. La proiezione sarà preceduta dall’intervento in sala del regista e degli attori Tom Arnold, William Baldwin e Cristina Moglia.

COMUNICATO STAMPA

Correlati