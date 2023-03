Cartolina e annullo per la Festa del Papà in cinque uffici postali della provincia di Frosinone

Poste Italiane dedica una colorata cartolina filatelica e un annullo speciale alla Festa del Papà, in calendario domenica 19 marzo.

Un’occasione per ogni collezionista e per chi vuole festeggiare in modo originale una giornata speciale ma, al contempo, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Il prodotto filatelico è già disponibile nei cinque uffici postali con sportello filatelico della provincia di Frosinone (Frosinone Centro (Piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino e Ferentino), oltre che negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale dove, fino al 22 marzo, sarà anche disponibile l’annullo tondo con datario centrato mobile.

COMUNICATO STAMPA