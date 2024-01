Cartiera Reno dei Medici, Palazzo: “Provvedimento richiesto arriverà prima dei tempi previsti”

«Il provvedimento richiesto dalla Cartiera Reno De Medici di Villa Santa Lucia arriverà a giorni». Lo dichiara l’assessore all’Ambiente, alla Transizione energetica e allo Sport, Elena Palazzo.

«Gli uffici della Direzione Ambiente della Regione Lazio ci assicurano che in tempi brevissimi, e addirittura molto prima di quelli previsti dalla legge (14 febbraio), sarà emessa la Variante necessaria alla prosecuzione delle attività dell’azienda, consentendole di recuperare fibra di cellulosa dai fanghi primari, ma nel pieno rispetto e di tutte le norme in materia di ambiente» spiega l’assessore.

«Ribadisco la volontà di questa Amministrazione di tutelare i posti di lavoro e la prosecuzione dell’attività della Cartiera stessa – conclude l’assessore Palazzo – Vogliamo però che questo impianto, come tutte le altre industrie del Lazio, sia uno dei fiori all’occhiello per la nostra regione, sia sul piano della capacità produttiva sia per quel che riguarda l’ambiente».

