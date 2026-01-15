Cartelle pazze Tosap a Torrice: la minoranza punta il dito contro Santangeli e Arduini

CARTELLE PAZZE TOSAP A TORRICE- IL GRUPPO NOI PER TORRICE :”SILENZIO IMBARAZZATO DEL DUO DEI DISASTRI SANTANGELI / ARDUINI “



“Con l’anno nuovo arrivano le solite sorprese da parte del duo dei disastri formato dal Sindaco Santangeli e dall’Assessore Arduini” – esordisce in una nota il gruppo consiliare Noi per Torrice formato da Fabrizio De Santis, Valtere Tallini, Marco Stirpe e Giammarco Florenzani – “Da diversi giorni il paese è stato letteralmente invaso da lettere relative al pagamento della TOSAP, riferite addirittura all’anno 2020.

Gli avvisi di accertamento stanno prevenendo oltre il termine di prescrizione, anche a coloro che non sono proprietari dell’immobile , senza alcuna indicazione della metratura dell’accesso, anche a coloro che hanno accesso agricolo o a raso e persino a coloro che hanno accesso su strade non comunali.

Un disastro totale che espone l’ente ad una marea di ricorsi e di relative condanne a spese legali.

Questa è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità amministrativa di questi soggetti che, per rimediare alle proprie inefficienze, cercano di far quadrare i conti andando a richiedere una tassa, che peraltro in nessun Comune limitrofo viene applicata, e pretendendo addirittura il pagamento anche quando palesemente non dovuto.

Noi del gruppo Noi per Torrice chiederemo l’annullamento di tutte quelle cartelle immotivate ed irregolari che, a nostro avviso, non potevano essere emesse.

Come sempre siamo a disposizione di tutti i cittadini.

Nel frattempo vengono sperperati fondi pubblici per incarichi legali e per interessi maturati a causa dei mancati pagamenti alle numerose ditte fornitrici, che inevitabilmente ricorrono ai decreti ingiuntivi.

Siamo di fronte a un disastro amministrativo totale e, per rimediare alle loro scelte sbagliate, si continua a mettere le mani nelle tasche dei nostri concittadini.”