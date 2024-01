Carta “Dedicata a te”: Proroga termini di attivazione e incremento del contributo economico per l’acquisto di carburante o per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico.

Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2024, l’ultimo entro il 15 marzo 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato ufficialmente la proroga della Carta dedicata a te. Assieme al Mef e al Masaf, infatti, è stato emanato il decreto con le disposizioni attuative e applicative della social card, a partire dal 15 dicembre 2023.

I beneficiari non devono presentare domanda.

Tale Decreto stabilisce che dal 15 dicembre 2023 gli aventi diritto, già inclusi negli elenchi elaborati da INPS, i quali, per ragioni a loro non imputabili, non erano riusciti a ritirare la carta o ad effettuare il primo pagamento entro i termini, potranno ritirare la carta “Dedicata a te” presso gli Uffici postali abilitati e potranno disporre dei 382,50 euro. Somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all’acquisto di carburante, nonché, in alternativa all’acquisto di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Il titolare/utilizzatore della Carta dovrà effettuare il primo acquisto entro il 31 gennaio 2024, per non perdere il contributo assegnato, con decadenza dal beneficio.

Le somme accreditate devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 15 marzo 2024.

Sul sito internet del Comune di Cisterna è possibile consultare la graduatoria dei beneficiari individuati dall’INPS. I nuclei sono identificabili in base al codice fiscale e al numero di protocollo INPS della dichiarazione ISEE 2023 in corso di validità.

La “Carta dedicata a te” potrà essere ritirata presso gli uffici postali.

Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono rivolgersi presso il Segretariato sociale-PUA del Comune di Cisterna di Latina, sito in Corso della Repubblica 186, tel. 0696834315/355.

COMUNICATO STAMPA