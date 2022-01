Carpineto Romano – Siglata la convenzione per la tutela dell’ambiente e degli animali

E’ stata siglata giovedì scorso presso la sede comunale, la convenzione tra il Comune di Carpineto Romano e l’Accademia kronos, per lo svolgimento del servizio di vigilanza in materia ambientale e per la tutela e benessere degli animali. Presenti alla cerimonia il Vice Coordinatore Nazionale delle Guardie zoofile dell’A.K. il comandante Armando Bruni, il Sindaco Stefano Cacciotti, il consigliere delegato Giovanna Cacciotti, ed il Capitano della Polizia Locale Paolo Pelacci. . Le Guardie Zoofile dell’A.K., si occuperanno del contrasto al randagismo attraverso azioni di sensibilizzazione, controllo e repressione; della tutela ambientale, della valorizzazione del benessere animale con manifestazioni educative e di sensibilizzazione per la promozione della cultura zoofila. “La presenza delle nostre guardie zoofile volontarie – ha commentato il comandante Bruni – contribuirà ad aumentare il senso di sicurezza, nonché di vigilanza sul territorio del Comune di Carpineto Romano. Grazie all’intesa che abbiamo siglato, possiamo intraprendere un percorso virtuoso e lavorare in sinergia potenziando le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto degli animali e delle norme che li tutelano. Ringrazio il Sindaco Stefano Cacciotti ed il consigliere Giovanna Cacciotti per l’interessamento e la sensibilità dimostrata, collaboreremo con la Polizia Locale coordinata dal Capitano Paolo Pelacci, sono certo che questa sinergia produrrà effetti positivi”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati