Carnevale Torriciano: Un successo strabiliante che conclude la stagione carnevalesca Ciociara

In migliaia per le strade del paese, un trionfo indiscusso, un evento che ha catturato l’attenzione di residenti e visitatori provenienti dai paesi limitrofi con i 10 carri allegorici che hanno sfilato per le strade del paese, provenienti da Ripi, Strangolagalli, Anagni zona Tufano e Torrice. Con una fervente partecipazione e una vivace energia, Torrice ha dimostrato ancora una volta di essere una destinazione imperdibile per celebrare questa festa tanto amata.

L’atmosfera vivace e festosa ha invaso le strade del paese, con una miriade di colori, costumi elaborati, dai tradizionali carri allegorici alle maschere più eccentriche e i balli.

Il Sindaco, la giunta Comunale e la Pro Loco di Torrice si ritengono soddisfatti: “Un caloroso ringraziamento va a tutti i carristi che con dedizione e creatività hanno reso possibile la realizzazione dei magnifici carri che hanno animato questo Carnevale, – ha dichiarato il sindaco Alfonso Santangeli – il loro impegno e il loro talento hanno contribuito a rendere l’evento un successo straordinario, regalando momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

Un plauso speciale va alla Pro Loco di Torrice che ha contribuito insieme all’amministrazione alla realizzazione dell’evento e al presidente Simone Arduini, alle forze dell’ordine con a capo il Maresciallo Fiorillo, la polizia locale con il Comandante Gianluca Testani e la protezione civile. – continua il Sindaco Santangeli – Infine, un sentito ringraziamento a tutta la mia amministrazione comunale in particolare all’ass. alla Cultura Celestina Arduini per aver orchestrato con maestria e dedizione ogni dettaglio dell’evento e all’ass. al Commercio ed Ambiente Massimo Fiacco che è stato promotore e organizzatore dei carri. Il loro impegno nell’organizzare un Carnevale così straordinario ha reso possibile la creazione di ricordi preziosi per tutti coloro che hanno partecipato. – conclude il Sindaco di Torrice – Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito al successo del Carnevale Torriciano edizione 2024.“

COMUNICATO STAMPA