“Carnevale Cisternese”: ecco il programma 2025, sabato la prima sfilata dei carri

E’ stato ultimato il programma degli eventi del “Carnevale Cisternese 2025”: il cartellone è ricco di appuntamenti che prenderanno il via il 15 febbraio per concludersi martedì 4 marzo.

Si comincia sabato mattina alle 10 con una serie di letture di carnevale presso la Biblioteca comunale mentre domenica 16 febbraio, dalle ore 14:30 alle 18 Corso della Repubblica sarà teatro per la prima sfilata dei carri organizzata dall’associazione “Amici in festa”. Domenica 23 febbraio invece, alle ore 17, la sala polivalente della Biblioteca comunale ospiterà “Hansia e Gretel”, uno spettacolo di animazione teatrale per famiglie a cura di MOB. E ancora domenica 2 marzo, dalle ore 15.30 alle 18 il programma prevede la sfilata in maschera della “Banda musicale Città di Cisterna” lungo Corso della Repubblica oltre a spettacoli di giocoleria itineranti a cura di Fire Animations e laboratori creativi a cura di Mondo Disabili Future che saranno ospitati presso i portici di Corso della Repubblica 186. A chiudere i festeggiamenti di questa edizione del Carnevale sarà martedì 4 marzo una nuova sfilata dei carri lungo Corso della Repubblica dalle 14.30 alle 18, evento anch’esso organizzato dall’associazione “Amici in festa”.

L’amministrazione comunale nella predisposizione di questo programma ha voluto inserire appuntamenti destinati a tutti i cittadini, grandi e piccoli, nell’ottica di favorire la massima partecipazione e l’inclusione sociale attraverso eventi che sono occasioni di svago e di aggregazione. Il calendario di appuntamenti è il risultato della collaborazione tra Comune, associazioni culturali, scuole, gruppi di volontariato e commercianti, le cui sinergie hanno prodotto un Carnevale ricco di eventi e di attività, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e salute pubblica.

«Il cartellone del 2025 è sicuramente più ricco di quelli precedenti – sottolineano l’assessora alla cultura Maria Innamorato e Aura Contarino, delegata al Turismo, spettacolo e eventi – e copre un arco temporale più ampio proprio per offrire la possibilità alla comunità di trascorrere alcuni pomeriggi in allegria e con l’auspicio che la nostra proposta possa attirare la curiosità e la visita di persone di comuni limitrofi».