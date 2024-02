Carnevale a Roccasecca, doppio appuntamento organizzato dalla Pro Loco: domenica 11 febbraio e martedi 13 febbraio

Previsti anche spettacoli e animazione in via Roma e piazza Risorgimento. In caso di pioggia eventi al chiuso

Saranno due gli appuntamenti del Carnevale roccaseccano organizzato dalla locale Pro loco, in collaborazione con il Comune di Roccasecca.

Il primo evento è prevista per domenica 11 febbraio, alle ore 15, in via Roma, (in caso di pioggia presso il Convento di San Francesco), mentre il secondo appuntamento si terrà martedì 13, sempre alle ore 15, in Piazza Risorgimento (in caso di pioggia presso i locali ex bar stazione ferroviaria).

La Pro loco ha fatto le cose in grande: arricchiranno infatti le giornate, la presenza di spettacoli di bolle di sapone, di giochi di squadra e musicali, di truccabimbi, palloncini, musica e zucchero filato. Insomma, non mancherà sicuramente il divertimento.

“Dopo lo straordinario successo del Carnevale 2023 – ha dichiarato il presidente della Pro loco Fabrizio Torriero – anche quest’anno abbiamo voluto organizzare un doppio appuntamento, uno al centro e uno allo scalo, così da coinvolgere tutto il territorio. Si tratta di due eventi molto ricchi, perché prevedono la presenza di diversi spettacoli di animazione”.

“Partecipate, a Roccasecca un Carnevale molto bello – così il sindaco Giuseppe Sacco – non mancherà il divertimento, non mancherà l’allegria e il colore. Ancora una volta grazie ai ragazzi della Pro loco per l’impegno dimostrato nell’organizzare manifestazioni per la nostra città”.

COMUNICATO STAMPA