Carnello ospita la finale regionale di Miss Fibreno – Venere d’Italia Lazio

Venerdì 24 luglio 2026 Piazza M.T. Cicerone a Carnello ospiterà la finale regionale di

Miss Fibreno – Venere d’Italia Lazio, uno degli appuntamenti estivi più attesi dedicati

alla moda, alla bellezza e alla valorizzazione del territorio di Carnello. L’evento è

organizzato dall’Associazione Area Carnello ODV con la direzione artistica di

Francesco Venditti.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio e

per le giovani concorrenti, che sfileranno in passerella mettendo in mostra eleganza,

personalità e talento, con l’obiettivo di conquistare le prestigiose fasce regionali del

concorso.

Il programma prenderà il via alle ore 19.00 con lo Spritz Party accompagnato dal DJ set

di Lorenzo D’Aqui. Alle 20.30 inizierà il concorso, presentato da Ilaria Paolisso e da

Caterina Ottaviani, Miss Fibreno 2025, mentre dalle 23.30 la serata proseguirà con un

nuovo DJ set. Ospite d’onore sarà François Kourouma, Mister Fibreno 2025.

Le concorrenti sfileranno indossando i capi del negozio L’Isola dei Famosi, le creazioni

della stilista Giulia Iacovacci costume designer, i look dello stylist Francesco Venditti

che si firma Vend, costumi del brand l’Armadio di Lolita accompagnati dalle borse

create a mano da J.handmade.

A curare il backstage sarà un team di professionisti del settore beauty. Il make-up sarà

affidato ad Anny Tomassi, Alice Proia, Maura Heller e Cristina Carobolo, mentre le

acconciature saranno realizzate dalle hair stylist Sonia Scaccia, Woman’s Paradise,

Natural Beauty Line e Biosalonsora.

Il service audio e luci sarà curato da White Eventi, il servizio fotografico da Lorenzo

Polsinelli Photographer, mentre la registrazione dell’evento sarà affidata a Timeout

Eventi.

A valutare le concorrenti sarà una qualificata giuria tecnica, composta da Giulia Tersigni

(Miss Fibreno 2024), Simona Zorri (make-up artist), Carla Paniccia (fashion model),

Roberto Capobianco (fashion photographer), Silvano Marsigliese (hair stylist), Gian

Marco Mazzenga (Mister Fibreno Carnello) e Sara Pacitto, (giornalista pubblicista).

Grazie alla collaborazione di numerosi sponsor e attività locali, la finale regionale di Miss

Fibreno – Venere d’Italia Lazio si conferma un evento capace di coniugare spettacolo,

moda e promozione del territorio, offrendo al pubblico una serata ricca di emozioni e

contribuendo a valorizzare il talento e l’impegno delle giovani partecipanti.