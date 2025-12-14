Carnello in lutto per la scomparsa di Ivana Saccucci

Carnello piange la scomparsa di Ivana Saccucci, venuta a mancare il 13 dicembre 2025 alle ore 13.30, all’età di 64 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. La notizia ha profondamente colpito la comunità, che in queste ore si stringe con commozione attorno alla famiglia.

Donna conosciuta e stimata, Ivana lascia un grande vuoto nei cuori di quanti l’hanno conosciuta e amata. A darne il doloroso annuncio sono il marito Vincenzo, i figli Michele e Davide, le nuore, la sorella, il cognato, i nipoti e tutti i parenti, uniti da un profondo sentimento di dolore e gratitudine per il tempo condiviso con lei.

I funerali si terranno domani, domenica 14 dicembre, presso la Chiesa Parrocchiale di Carnello, con inizio alle ore 15.00. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera, durante il quale l’intera comunità potrà rendere l’ultimo saluto a Ivana e manifestare la propria vicinanza ai familiari.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Saccucci, unendosi al dolore dei familiari e di quanti hanno voluto bene a Ivana in questo momento di profondo cordoglio.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti vorranno partecipare e condividere questo momento di dolore.

