Carnello, comunità in lutto per la scomparsa di Gianpio Lorini

La comunità di Carnello si stringe nel dolore per la scomparsa di Gianpio Lorini, venuto a mancare il 26 dicembre 2025 alle ore 9:15, all’età di 66 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. A darne il triste annuncio sono la figlia, la cugina e i parenti tutti, profondamente addolorati per la perdita di una figura molto conosciuta e stimata nel territorio.

I funerali avranno luogo sabato 27 dicembre, alle ore 15:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Carnello. La famiglia ha espresso la volontà di non ricevere fiori, invitando invece quanti vorranno unirsi spiritualmente al dolore e al ricordo.

Nel corso degli anni, Gianpio Lorini è stato apprezzato per la sua umanità, la sua disponibilità e il suo carattere cordiale, qualità che hanno lasciato un segno in quanti lo hanno conosciuto e frequentato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che in queste ore si raccoglie nel ricordo e nella preghiera.

Il cordoglio di LiriTV.

La redazione di LiriTV esprime la propria vicinanza e il più sincero cordoglio alla famiglia Lorini in questo momento di profondo dolore.

Correlati