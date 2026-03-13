Carmine Tribuzio su più fronti con la Skoda Fabia RS della Erreffe

Inizierà al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio,la nuova avventura sportiva per il pilota di Pontecorvo Carmine Tribuzio. Sarà affiancato da Alice Tasselli per i colori della neonata scuderia Carsport.

Pontecorvo, 12 marzo 2026 – Dopo la prima uscita stagionale e vittoriosa al Rally Ronde Canavese con la Skoda Fabia RS del team Erreffe, Carmine Tribuzio annuncia il proprio programma 2026, confermando che sarà ai nastri di partenza del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del Campionato Challenger. Il valente pilota frusinate,sarà al volante della prestigiosa vettura cecoslovacca,i pneumatici Pirelli,calzeranno l’ auto preparata a Mladá Boloslav, che vestirà i colori della neonata scuderia Carsport.

“Dopo il successo ottenuto lungo le strade piemontesi lo scorso febbraio, con il Team Erreffe,abbiamo deciso di ‘tuffarci’ nei due campionati della massima serie italiana. Sono felice, di aver trovato un accordo con loro per correre in questa stagione con un programma completo nel CIAR e nel campionato Challenger. La vettura, che abbiamo avuto occasione di provare al Canavese, è decisamente performante”ha dichiarato Tribuzio.

Al suo fianco,leggerà le note Alice Tasselli, un connubio iniziato proprio nel vittorioso Rally Ronde Canavese. Tribuzio-Tasselli staccheranno il cartellino già al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tradizionale appuntamento inaugurale del campionato italiano in programma da venerdì 27 a domenica 29 marzo prossimi tra Viareggio e la Garfagnana.