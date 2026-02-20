Carmine Tribuzio riparte dalla Ronde del Canavese Prima gara stagionale per il pilota laziale

Dopo una stagione 2025 a due facce, dapprima sulla Citroen C3 Rally2, passando poi alla più recente Skoda Fabia RS Rally2, nella quale brillano le vittorie assolute conquistate al Rally del Lazio Cassino-CRZ ed al Rally Città di Pistoia, oltre a numerosi altri piazzamenti sul podio che hanno consentito al pilota frusinate Carmine Tribuzio di accedere alla Finale Nazionale della Coppa Italia Rally, per questa nuova annata di gare il driver ciociaro ha deciso di alzare il tiro. Nel 2026, affiancato alle note dalla giovane navigatrice imperiese Alice Tasselli e nuovamente alla guida di una Skoda Fabia RS Rally2 di Erreffe Rally Team, per i colori della neonata CarSport, potendo contare anche sull’importante supporto tecnico dei pneumatici e dei tecnici Pirelli, Tribuzio morderà gli asfalti italiani affrontando l’importante palcoscenico del Campionato Italiano Rally Promozione.Sette gare che porteranno l’equipaggio Carmine Tribuzio-Alice Tasselli in giro per la Penisola, a partire dal Rally del Ciocco, a fine marzo, per poi passare alla Targa Florio di metà maggio, il Rally Due Valli ad inizio giugno, Rally di Roma Capitale un mese dopo, tappa italiana dell’Europeo, il Rally Regione Piemonte ad inizio agosto e, dopo la pausa estiva, il Rally del Lazio nella seconda metà di settembre per arrivare al gran finale, il Rallye Sanremo di metà ottobre. Nel mentre, anche per non perdere l’allenamento e migliorare continuamente il feeling in macchina e con il pacchetto tecnico a disposizione, il duo laziale-ligure disputerà alcuni rally che compongono la Coppa Rally di Zona 7-Toscana, cercando di centrare il secondo obiettivo della stagione, ovvero la vittoria della Zona per affrontare nuovamente la Finale della Coppa Italia Rally 2026, quest’anno a Lucca. Una stagione impegnativa ed emozionante che Carmine ed Alice, insieme a tutto l’Erreffe Rally Team, con l’importante supporto tecnico di Pirelli, affronteranno certamente con grinta e determinazione, puntando a crescere gara dopo gara e raccogliere importanti risultati e soddisfazioni.

