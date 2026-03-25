Carmine Tribuzio e Carsport al via del Rally del Ciocco

La scuderia frusinate è pronta alla sfida tricolore. Dopo il successo al Rally ronde del Canavese, Tribuzio tornerà a stringere il volante della Skoda Fabia RS.Il pilota laziale è chiamato alla manche di apertura del Rally Il Ciocco, in programma nel prossimo fine settimana.
Pontecorvo (Frosinone) 25/03/2026 – Carsport e Carmine Tribuzio sono pronti ad una nuova sfida, il campionato tricolore.
La scuderia ciociaria si presenterà alla partenza del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura della massima serie, schierando Carmine Tribuzio. Per l’occasione, il pilota di Pontecorvo stringerà il volante della Skoda Fabia RS della Erreffe, vettura equipaggiata con coperture Pirelli. Al suo fianco, nel ruolo di copilota, salirà Alice Tasselli, con la quale ha già condiviso la vittoria al Ronde Canadese.
Il programma:
– Sabato 28 marzo: 5 tratti cronometrati, tra cui “Il Ciocco”, “Fabbriche di Vergemoli” e “Calomini”
– Domenica 29 marzo: 4 prove speciali, tra cui “Puglianella”, “Careggine” e “Chiozza”, con il secondo e ultimo passaggio che assegnerà anche i punti della Power Stage.
Un nuovo percorso carico di ambizione per Carmine Tribuzio dopo i successi nel campionato di zona ,ora con Alice Tasselli è pronto a ritagliarsi un ruolo di rilievo nell’ambito della massima serie italiana.