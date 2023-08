Carmine Grossi esce di casa e scompare nel nulla: senza sosta le ricerche

Non si hanno più notizie da domenica mattina, 30 luglio, di Carmine Grossi, 75 anni, quando è uscito di casa a Pico senza avvisare i familiari e non ha fatto più rientro. L’uomo ha con sè il cellulare che da domenica sera risulta spento, l’ultimo accesso risale alle 20.13. I familiari hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e hanno chiesto supporto alla trasmissione “Chi l’ha Visto?”. Carmine non ha nè documenti e nè farmaci per la sua terapia quotidiana che sono rimasti a casa. Cammina aiutandosi con un bastone di legno per un problema alla gamba destra.

