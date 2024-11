Carmine Barbone al via del Trofeo D’autunno

Questo weekend torna l’appuntamento con il Campionato Italiano F. Challenge giunto al penultimo Round.

Sabato e Domenica sarà l’autodromo Fanelli di Torricella (Ta).

Al via il giovane Carmine Barbone su Formula Gloria (Tramonti Corse).

Carmine al debutto in questa stagione ha già saggiato il gusto della Vittoria al Formula Challenge Mare e Motori.

Ecco le sue aspettative:

“Subito dopo aver sperimentato le emozioni della prima vittoria in carriera, ho sperimentato l’amarezza di un ritiro. Ho provato cosa vuol dire essere traditi dalla propria vettura nel momento del bisogno. È da un mese che non aspetto altro se non rientrare in quella vettura e dare il meglio di me, spinto dalla voglia di prendermi quel divertimento e quelle soddisfazioni che a Sarno mi sono state negate.Son cose che succedono ed è giusto adesso tornare a divertirsi come prima”.

Comunicato stampa DRC sport management