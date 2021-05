Carmagnola (TO), Piu’ Italia incontra i cittadini, protagonista assoluto il Presidente Pignalberi

L’ entusiasmo e la voglia di cambiamento hanno indotto i cittadini a partecipare all’incontro di ieri svoltosi a Carmagnola, in provincia di Torino, presso la sala riunioni Monviso. Protagonista assoluto il leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi. Nel suo lunghissimo intervento Pignalberi ha tuonato contro i politicanti cialtroni: “Basta con la politica delle ‘ promesse è tempo di ritornare alla vera politica, quella degli ideali e della autenticitá. Quella che si respirava ai tempi di Berlinguer e Almirante e che purtroppo manca da tanti anni in Italia” . Ha voluto ricordare il più grande politico e leader della destra italiana, Giorgio Almirante, citando una sua celebre frase: “Se si parla di stato sociale non c’è nessuno più a sinistra di noi e se si parla di Dio patria e famiglia non c’è nessuno più a destra di noi”. Il leader di Più Italia ha ribadito: ” Credo fortemente nella coerenza e ritengo che bisogna rispettare sempre ciò che si dice di fare. Per Pignalberi la coerenza, la trasparenza e la verità, sono valori imprescindibili, ai quali il suo programma politico si ispira. ” Dobbiamo dare il messaggio giusto agli italiani- prosegue Fabrizio Pignalberi – perché scegliere più Italia. Perché noi siamo alternativi rispetto alla politica della poltrona perché al cittadino non interessa la casacca. Al cittadino interessa che qualcuno entri nel palazzo per fare gli interessi della comunità. Il Presidente Nazionale termina il suo discorso, precisando di non aver mai avuto timore delle critiche e della satira politica e sorridendo afferma:” Non ho paura nemmeno delle Iene”.

comunicato stampa