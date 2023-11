Carletti dei Nomadi in duetto con la cantante di Formia Camilla Pandozzi: in uscita il singolo “Illusioni”

In una fusione emozionante di talento e passione, Beppe Carletti, il leggendario tastierista e membro fondatore dei Nomadi, ha collaborato con la giovanissima e promettente cantautrice Camilla Pandozzi, di Formia, per dare vita a un nuovo progetto musicale. Questo progetto rappresenta l’incontro tra la storia della musica italiana e le nuove generazioni, unendo esperienza e innovazione per preservare la qualità dei prodotti musicali del nostro paese.

La collaborazione ha portato alla creazione di “Illusioni”, un brano scritto dalla talentuosa Camilla Pandozzi. Nella canzone, Camilla è accompagnata al pianoforte dal maestro Beppe Carletti, in un duetto che promette di essere un momento indimenticabile nel panorama musicale italiano.

Questa inedita collaborazione nasce a Novellara (Reggio Emilia) dove la giovane cantante ha avuto l’onore di aprire il concerto dei Nomadi. Da allora la collaborazione è cresciuta. Beppe Carletti è divenuto in questi mesi il mentore di Camilla, supervisionando tutte le produzioni e dispensando i giusti consigli.

Da qui nasce “Illusioni”. Il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali a partire dal 15 dicembre e parallelamente verrà rilasciato un vinile esclusivo che raccoglie tutti i brani di Camilla Pandozzi intitolato sempre “Illusioni”. Questa edizione limitata sarà autografata sia dalla cantautrice che da Beppe Carletti, rendendola un pezzo da collezione per gli amanti della musica. Molti i collezionisti che attendono di poter preordinare il vinile.