Carenze di personale nelle unità dell’Azienda Sanitaria, la Cisl Fp: «Si proceda a un a ricognizione e al conseguente reclutamento di lavoratori»

Effettuare una ricognizione del personale procedendo al conseguente reclutamento che possa,

finalmente, risolvere la cronica carenza di personale. La Cisl Funzione Pubblica di Frosinone

interviene in merito alla situazione che si sta vivendo nell’Azienda sanitaria della Ciociaria. Dopo

l’annuncio delle nuove assunzioni da parte della Regione Lazio, l’organizzazione sindacale accende

i riflettori su croniche carenze di personale che renderanno molto complicati i turni di lavoro nei

prossimi mesi, soprattutto in vista delle imminenti ferie estive.

«Ad oggi si vive una situazione con una ridotta dotazione organica che creerà non pochi problemi

soprattutto in questo periodo con l’approssimarsi delle ferie estive – affermano il Segretario

Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile Sanità Pubblica Cisl Fp

Frosinone Vincenzo Gaetani – Una situazione cronica che porta i dipendenti a cumulare un

cospicuo numero di ferie residue, spesso degli anni precedenti, monte ore ed orario tecnico. È per

questo motivo che la Cisl Fp da tempo sensibilizzava gli uffici preposti, battendosi al rispetto della

sicurezza e della salute delle lavoratrici e lavoratori, con anche la finalità di un miglior servizio reso

all’utenza, chiedendo il rispetto dell’applicazione degli indici Agenas di dotazione organica in base

al fabbisogno, tenendo conto dell’indicatore Ica (Indicatori di Complessità Assistenziale) di ogni

Unità Operativa Aziendale, sia Territoriale che di Presidio Ospedaliero. I suggerimenti nei vari

tavoli sindacali, sono stati più volte illustrati al direttore sanitario aziendale, proponendo, in attesa

che si concretizzi il prossimo piano di assunzioni promesso dalla Regione Lazio, di effettuare con

urgenza una ricognizione del personale per profilo, all' interno dei servizi o altro, rispettando

ovviamente le eventuali prescrizioni del medico competente, al fine di reclutare personale che da

anni, ingiustificatamente si trova ad espletare mansioni fuori profilo o addirittura fuori ruolo, in

mancato rispetto del proprio inquadramento giuridico».

Proprio per questo motivo il Segretario Cuozzo e il Responsabile Gaetani invitano il «Direttore

Sanitario Aziendale ad una urgente verifica, in quanto altro personale strutturato, già in forza

permetterebbe di fronteggiare le emergenze, e a consentire ai preposti coordinatori di garantire il

rispetto dei regolamenti sull’orario di lavoro e conseguente riposo psico-fisico a tutte le lavoratrici e

lavoratori che ogni giorno si trovano in prima linea a fronteggiare sotto organico i livelli essenziali

di assistenza, in mancato rispetto dei carichi di lavoro individuali. Occorre sottolineare, tuttavia, che

una prima risposta, l’Azienda l’ha offerta con deliberazione a breve dell' attivazione dell' Istituto

delle ore in prestazioni aggiuntive, come avviene ogni anno, ma essendo un Istituto con adesione su

base volontaria, con i requisiti regolamentati a livello regionale, “molto restrittivi” per chi ha

specialmente limitazioni, e considerato l' imminente periodo di ferie estive, l’adesione alla copertura

delle varie esigenze, potrebbe non avere così tanto riscontro come disponibilità da parte dei

lavoratori, già in sofferenza psico-fisica, derivante dai turni compresi nel debito orario mensile. Da

aggiungersi alla carenza di personale, situazioni dove nei reparti di degenza, vi è personale in corso

di imminente congedo a riposo e beneficiari della Legge 104/92, situazioni che si vanno cumulando,

non permettendo il rispetto di quanto regolamentato, in accordo tra parte datoriale ed organizzazioni

sindacali. Quindi l’unica soluzione temporanea, è che ognuno svolga il proprio profilo, senza se e

senza ma, in modo da garantire un’equa riparazione dei carichi di lavoro individuali, considerato

che ogni risorsa umana, non utilizzata per profilo di appartenenza, ai contribuenti corrisponde ad

una spesa pubblica di circa 150 ore mensili, che nel caso di una mancata capillare ricognizione del

personale in servizio, l’alternativa unica è ricorrere alle prestazioni aggiuntive con aggravio della

spesa pubblica».

comunicato stampa