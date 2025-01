Carenza di personale ostetrico all’ospedale “Spaziani” di Frosinone. Cisl Fp: «Situazione inaccettabile, occorre un piano di assunzioni»

Grave carenza di personale ostetrico all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone. Una situazione di enorme difficoltà che interessa i lavoratori e le lavoratrici del reparto, una vicenda su cui interviene la Cisl Funzione Pubblica di Frosinone.

«Ci troviamo dinanzi a una situazione molto critica – spiegano il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Segretario Sas Aziendale Cisl Fp Francesco Proia – Ad oggi le ostetriche che sono in servizio sono solo tre, con una unità di personale Oss. Numeri decisamente insufficienti per la mole di lavoro che gravita su questo reparto. Nel 2022 venne istituito il cosiddetto “mono-professionale”, ossia un reparto gestito interamente da ostetriche e oss oltre al personale medico. Questo progetto presenta, sulla carta, numeri più alti di professionisti che, però, nella realtà dei fatti non ci sono. Oggi ci troviamo con lavoratori e lavoratrici che assicurano, con fatica e grande sforzo, un lavoro fondamentale per la comunità. Proprio a loro va il nostro plauso per l’impegno che mettono in campo e per l’abnegazione alla professione che mostrano. I numeri, però, raccontano lo stato di crisi che si sta registrando allo Spaziani con una carenza di organico che mette seriamente a rischio la sicurezza dei dipendenti e il servizio all’utenza. Per questo motivo chiediamo ai vertici dell’Azienda sanitaria locale di intervenire immediatamente con l’assunzione di numero personale che possa garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti e tutelare il servizio all’utenza. Come organizzazione sindacale saremo vigili affinché dall’Asl arrivino le risposte che tutti si aspettano».