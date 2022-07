Carenza di personale negli istituti penitenziari della provincia di Frosinone, Quadrini esorta le istituzioni a nuove assunzioni

Si registra negli istituti penitenziari della provincia di Frosinone, e non solo ma anche in tutto il Lazio, una grave carenza di personale. La protesta, da parte del personale in servizio, si sta facendo insistente e a tornare sull’argomento è il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Presidente della Commissione Ambiente in Provincia, Gianluca Quadrini, che in una nota esorta le istituzioni ad agevolare il lavoro della polizia penitenziaria e a trovare fondi per sopperire a questa carenza – “ Una carenza importante e a livelli allarmanti. La situazione degli istituti penitenziari della nostra provincia si sta facendo sempre più disagevole nei riguardi di chi oggi si trova a dover coprire doppi turni a fronte di una retribuzione non adeguata. Oggi, gli istituti penitenziari sono pieni di detenuti e senza le risorse necessarie.” “Pertanto – continua Quadrini – ritengo necessario che gli organi istituzionali decidano, con estrema urgenza, di predisporre risorse economiche e di avviare una campagna di assunzioni adeguata alla mole di lavoro che gli agenti di polizia penitenziaria si trovano dover affrontare.”

COMUNICATO STAMPA