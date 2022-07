Carenza di infermieri e personale sanitario, Quadrini (Lega):”vicini al collasso del sistema sanitario regione Lazio”

La sanità della Regione Lazio è nel caos totale. La mancanza di personale infermieristico, sanitario, tecnico amministrativo, ausiliario sta portando al collasso di tutto il sistema. Sale la preoccupazione, oltre che tra le categorie sindacali, che annunciano scioperi e manifestazioni, anche tra le forze politiche. In una nota, il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, definisce la situazione attuale una vera emergenza – “ i due anni di pandemia, se da un lato, hanno messo ancora più in luce il ruolo essenziale del personale sanitario e di tutti gli operatori ospedalieri, dall’altro hanno evidenziato quanto grande sia il problema strutturale della nostra sanità pubblica. E nonostante le circostanze emergenziali, la sanità nella Regione Lazio continua ad essere un disastro. Oggi, infatti, facciamo i conti con la mancanza di concorsi e con l’80% in meno di posti autorizzati nelle nostre strutture. Questo significa che, mancando le figure necessarie, i servizi alla salute non vengono garantiti. Ancora una volta sono la sicurezza e la salute del cittadino a pagare il prezzo più alto.”Continua il Presidente Quadrini che, oltre a sollecitare la Regione a prendere provvedimenti, si mostra fiducioso nei riguardi del nuovo Direttore generale della Asl di Frosinone, Angelo Aliquò – “ se si continua in questa direzione, il nostro sistema sanitario rischia il collasso – afferma Quadrini – il brusco aumento di casi Covid di queste ultime settimane sta registrando criticità e continui casi di cattiva gestione. Il personale presente è talmente insufficiente nel coprire i turni che è portato allo stremo. E la Regione cosa sta aspettando? Guarda inerme scioperi, manifestazioni e il tracollo delle strutture ospedaliere o decide una volta per tutte di mantenere le promesse e gli accordi firmati, indire concorsi per assumere ed incentivare, anche con una gratificazione economica concreta, tutto il personale sanitario? Sono fiducioso nella figura del Dott. Angelo Aliquò, neo Direttore Generale della Asl di Frosinone, al quale, voglio porgere i miei auguri per il nuovo incarico e appellarmi affinchè ragioni concretamente sulla risoluzione di queste problematiche per il bene e l’interesse dei nostri cittadini.”

comunicato stampa