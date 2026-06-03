Cardinali vicepresidente della Provincia: la prima mossa di Di Stefano

Il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha ufficializzato l’assegnazione della delega alla vicepresidenza ad Alessandro Cardinali, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e amministratore di Anagni. Una scelta che arriva in attesa della definizione completa del quadro delle deleghe, prevista nei prossimi giorni, ma che assume già un forte significato sia amministrativo che politico.

La nomina risponde innanzitutto a esigenze operative e di rappresentanza istituzionale. La Provincia sarà infatti impegnata nelle prossime ore in importanti tavoli regionali e il presidente Di Stefano, attualmente fuori sede per altri impegni, ha ritenuto opportuno individuare subito una figura di riferimento in grado di rappresentare l’ente.

Cardinali non è una novità per il ruolo. In passato ha già ricoperto l’incarico di vicepresidente, esperienza che ne ha consolidato il profilo amministrativo e istituzionale. La scelta del presidente punta quindi su una figura considerata affidabile e già collaudata nella gestione delle dinamiche provinciali.

Sul piano politico, la nomina rappresenta anche un riconoscimento al peso crescente di Fratelli d’Italia all’interno dell’amministrazione provinciale. Il partito guidato da Giorgia Meloni si è infatti affermato come prima forza politica tra gli amministratori locali della provincia, conquistando quattro seggi e superando il Partito Democratico.

L’assegnazione della vicepresidenza ad Alessandro Cardinali appare dunque come il primo tassello del nuovo assetto istituzionale della Provincia di Frosinone, in attesa che Luca Di Stefano completi nei prossimi giorni la distribuzione delle altre deleghe ai consiglieri provinciali.