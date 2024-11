CARCERI, ROCCA: «NOSTRO IMPEGNO GARANTIRE ALLA PENA FUNZIONE DI REINSERIMENTO SOCIALE»

«Ringrazio il vicepresidente del Consiglio Regionale, Pino Cangemi, per aver promosso un dibattito importante sulle condizioni di salute dei detenuti.In questo primo anno e mezzo di lavoro abbiamo stanziato risorse e immesso nuovo personale nei centri clinici dei due grandi istituti di Rebibbia e Regina Coeli, grazie a un lavoro di squadra tra la nostra Direzione Salute e le Asl competenti. Continueremo a impegnarci, per quanto di nostra competenza, così da garantire alla pena la sua funzione di reinserimento sociale, come prescritto dalla Carta costituzionale». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=565068549794055&id=100088727453600&mibextid=WC7FNe&rdid=St0ZyZWEgqq2uXqK

Correlati