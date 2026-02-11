CARABINIERI, WEEKEND DI CONTROLLI

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri (FR) deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino tre soggetti di nazionalità marocchina, rispettivamente di 27, 22 e 20 anni, ritenuti responsabili del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Le indagini prendevano avvio a seguito di denuncia-querela presentata dalla persona offesa, residente nel comune di San Giorgio a Liri (FR). L’attività investigativa consentiva di accertare che, verso la fine del mese di gennaio, i tre indagati, dopo essersi introdotti arbitrariamente all’interno dell’abitazione della persona offesa, procedevano alla sostituzione della serratura, occupando l’immobile senza alcun titolo legittimo.

San Giorgio a Liri: eseguita misura di sicurezza della libertà vigilata

Recentemente, i militari della Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri (FR) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dal Tribunale di Cassino – Ufficio G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, nei confronti di un soggetto di 32 anni, residente nel comune di San Giorgio a Liri (FR). Il provvedimento è stato adottato sulla base delle risultanze investigative della Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri (FR), anche alla luce di un precedente deferimento dell’uomo per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. In particolare, in data 2 ottobre 2025, i militari intervenivano presso l’abitazione dell’indagato, accertando reiterati episodi di aggressione e minaccia nei confronti di familiari conviventi, fatti per i quali lo stesso veniva deferito all’Autorità Giudiziaria competente. In esecuzione dell’ordinanza, l’uomo veniva pertanto collocato presso una Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa (S.R.T.R.) di Sant’Elia Fiumerapido (FR).

Roccasecca: deferimento per guida in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Roccasecca (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Casino (FR) un 55enne per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’intervento è avvenuto a Rocca d’Arce (FR), in via Santa Lucia, a seguito di un sinistro stradale senza il coinvolgimento di terzi, con danni esclusivamente a cose. Durante i controlli, il conducente è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,48 g/l. Nei confronti del soggetto è stato disposto l’immediato ritiro della patente di guida.

San Giorgio a Liri: Carabinieri deferiscono uomo e donna per oltraggio durante controlli stradali

Nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR) due soggetti, un uomo di 30 anni e una donna di 35 anni, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto in San Giorgio a Liri (FR), lungo la S.R. 630, mentre i due si trovavano a bordo di un’autovettura durante normali controlli alla circolazione stradale. Nel corso delle operazioni di verifica e contestazione di alcune violazioni al Codice della Strada, i soggetti rivolgevano frasi offensive e oltraggiose nei confronti dei militari operanti