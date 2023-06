Carabinieri, Regimenti: “Presenza capillare Arma garanzia per cittadini”

«I Carabinieri sono da sempre un presidio insostituibile della Repubblica al fianco dei cittadini, in grado di interpretare e affrontare le sfide della contemporaneità spesso andando ben oltre i propri doveri. Agli uomini e alle donne dell’Arma voglio rivolgere la mia gratitudine per l’enorme lavoro svolto per la sicurezza e la legalità. La loro è un’opera sempre caratterizzata da appartenenza istituzionale, senso del dovere e spirito di sacrificio». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio in occasione della Giornata nazionale dell’Arma dei Carabinieri. «I Carabinieri sono insostituibili ed è giusto ricordare la grande azione che compiono quotidianamente – continua Regimenti – L’Arma è sempre più presente e attiva sul territorio per offrire sicurezza, per ascoltare e stare vicina al cittadino, per confermare che lo Stato è più forte della criminalità. Tutti sappiamo di poter contare sui carabinieri perché, come recita il motto, l’Arma è ‘nei secoli fedele’, garanzia per il cittadino e per le istituzioni».

