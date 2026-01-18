CARABINIERI PONTECORVO: CONTROLLI STRAORDINARI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Frosinone, hanno condotto, nella serata di ieri, un articolato servizio coordinato nei comuni di Pontecorvo, San Giovanni Incarico, Aquino, Ceprano, Roccasecca e Arce, finalizzato al rafforzamento della sicurezza stradale e al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati predatori. Nel corso dell’operazione sono state complessivamente controllate 133 persone e 98 veicoli. I militari hanno effettuato 10 accertamenti con etilometro e 5 perquisizioni, 3 delle quali con esito positivo. Sulla rete stradale sono state elevate 12 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirate 4 patenti di guida, anche per violazioni legate all’uso del telefono cellulare durante la guida e a sorpassi pericolosi. Nel medesimo contesto operativo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 4 veicoli, 3 dei quali perché privi della prescritta copertura assicurativa. Durante l’attività, in Castrocielo, i Carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di un parcheggio, un’autovettura abbandonata, incidentata e non marciabile, verosimilmente utilizzata per la commissione di furti. I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il veicolo era provento di furto, denunciato in un’altra provincia: il mezzo e le targhe irregolari sono stati quindi sottoposti a sequestro penale. Sempre nel corso dei controlli, ad Arce, i Carabinieri del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile di Pontecorvo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una conducente che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Per la stessa è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla successiva confisca. Nel corso delle perquisizioni, diversi giovani sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. In un ulteriore controllo di polizia, un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è risultato irreperibile. I risultati conseguiti confermano il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto delle condotte illecite che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini.

