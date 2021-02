Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone: Lavoro nero e sanzioni per violazioni misure anticovid-19

Non si ferma l’attività del Reparto di Specialita’ dell’Arma dei Carabinieri che, sia in collaborazione con l’Arma Territoriale, che autonomamente, nell’ultima settimana ha rilevato irregolarità in materia di norme anticovid-19 nei luoghi di lavoro in tutte le 11 aziende ispezionate, ed in particolare una carenza di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico, nonchè in una di esse la presenza di lavoratori in nero con conseguente adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, poi revocato per l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati. In quest’ultima attività, sono stati trovati in nero tre lavoratori su sei, di cui due extracomunitari ma con permesso di soggiorno, ed una percettrice di reddito di cittadinanza, sul cui conto, poiché impiegata da un solo giorno ed avendo per legge un termine di gg. 30 per notiziare l’INPS, veniva richiesta la revoca del beneficio al predetto ente. I controlli eseguiti nelle località di Anagni, Fiuggi, Sora ed Atina, finalizzati alla verifica delle corretta applicazione delle misure di contenimento per Covid-19 nei luoghi di lavoro ed al contrasto del lavoro nero, hanno interessato un’ attività di grande distribuzione organizzata di prodotti per la casa e l’igiene, due siti e/o punti vendita di un’azienda multinazionale che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia, un ipermercato di una nota catena, due stazioni di servizio, una macelleria, un’attività di commercio di calzature ed una di abbigliamento, un’attività di vendita al dettaglio di frutta e verdura, nonchè un panificio e tavola calda.Nel complesso sono state elevate 14.520 euro di sanzioni amministrative.

