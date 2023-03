Carabinieri e ASL di Frosinone: accordo per la divulgazione della cultura della salute

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col. Alfonso Pannone ed il Direttore Generale della ASL, dott. Angelo Aliquò hanno siglato, nel pomeriggio di ieri, un protocollo d’intesa finalizzato alla reciproca collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze, in materia di cultura della salute e divulgazione della legalità.

La convenzione, finalizzata ad una maggiore sensibilità nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche, coinvolge l’Arma dei Carabinieri a supporto della ASL di Frosinone nelle iniziative che saranno via via intraprese in materia di prevenzione e contenimento delle dipendenze, delle devianze, dei disturbi giovanili e nella lotta al bullismo ed al cyberbullismo.

Le iniziative congiunte, tra i Carabinieri di Frosinone e la ASL – Ufficio Nutrizione Clinica diretto dal dott. Francesco Coiera, vedranno l’inevitabile coinvolgimento delle scuole della provincia, quale luogo istituzionalmente deputato alla divulgazione della cultura ed alla diffusione del sentimento di legalità.

Ampio spazio del protocollo è dedicato anche alla cultura della salute, intesa quale sane abitudini alimentari, giusto apporto calorico ed equilibrato consumo tra micro e macronutrienti, associate ad una corretta attività fisica.

In sintesi, la divulgazione nella popolazione giovanile dell’importanza che riveste un sano regime alimentare ed un corretto stile di vita, scevro da qualsiasi uso ed abuso di sostanze alcoliche e psicoattive rappresenta per Carabinieri e medici una nuova e stimolante missione che, condotta con la professionalità e la dedizione che da sempre li contraddistingue, porterà ai giovani vantaggi di non poco conto in termini di cultura della salute ed attenzione verso un corretto stile di vita.

