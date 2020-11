Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, controllo percezione del “Reddito di Cittadinanza”: due denunce

Continuano le attività di controllo svolte dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, finalizzate alla verifica della regolare procedura di richiesta e percezione del “Reddito di Cittadinanza”.

In tale ambito i Carabinieri di Ceprano deferivano in stato di libertà un 48enne, già censito per reati inerenti agli stupefacenti, il quale percepiva la predetta misura di sostegno pur non avendone diritto. L’uomo infatti era sottoposto al regime degli arresti domiciliari e conviveva con la sua compagna titolare di reddito da lavoratore dipendente.

I Carabinieri di Aquino, deferivano in stato di libertà una 51enne del luogo, la quale percepiva il predetto assegno mensile, avendo omesso di comunicare che alcuni componenti del suo nucleo familiare, percepivano assegno da lavoratore dipendente e pensione di invalidità.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO