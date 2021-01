Carabinieri Compagnia di Pontecorvo, controlli sul territorio di competenza: i risultati

Nel corso dei controlli disposti dalla Compagnia di Pontecorvo su tutto il territorio di competenza, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

– in Ceprano, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 26enne di Boville Ernica per “inosservanza del foglio di via obbligatorio per anni 3 dal comune di Ceprano” cui era sottoposto dal mese di giugno 2019. Lo stesso è stato controllato mentre girovagava per le vie di quel centro alla guida della propria autovettura in compagnia di un 32enne del luogo ed un 42enne di Boville Ernica, tutti già censiti per reati contro il patrimonio e la persona. Ricorrendo i presupposti di legge, oltre ad avanzare a carico del 42enne la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Ceprano per anni tre, è stata altresì elevata sanzione amministrativa a carico dei tre per la violazione delle norme in materia di contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 poiché non mantenevano la prevista distanza interpersonale;

– in Ceprano, i militari della Stazione di Pico hanno proceduto al controllo di un 30enne residente nella provincia di Benevento nei pressi di quella stazione ferroviaria ed a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di una bustina contenente circa mezzo grammo di hashish. Espletate le formalità di rito il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/1990 (uso di stupefacenti), mentre la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro;

– in Aquino, i militari del NORM della Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 32enne del luogo per “uso di sostanze stupefacenti”. Lo stesso, controllato alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa due grammi di marijuana occultata all’interno di un borsello di sua proprietà. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre per il giovane è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

