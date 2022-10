Carabinieri Compagnia di Alatri – Controllo del territorio: i risultati

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone con l’obiettivo di assicurare una costante attività di prevenzione e presenza dell’Arma sul territorio.Nell’ultima settimana la Compagnia di Alatri ha proposto all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’applicazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio a carico di 4 persone, gravate da precedenti penali e di polizia, che sono state colte dai militari in atteggiamento sospetto nei pressi di obiettivi sensibili o nel commettere illeciti.

In Fiuggi i Carabinieri della locale Stazione durante un servizio notturno hanno sorpreso un 44enne della provincia di Latina, con precedenti penali e di polizia, che si aggirava a piedi, senza giustificato motivo, nei pressi degli obiettivi sensibili della cittadina termale, mentre in Vico nel Lazio i militari della locale Stazione, durante una perlustrazione serale hanno controllato un pregiudicato di Boville Ernica che si aggirava in zona periferica nei pressi di abitazioni isolate con atteggiamento sospetto. Entrambi sono stati proposti per il divieto di ritorno a Fiuggi e Vico del Lazio per anni 3.

In Alatri i militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio mattutino hanno sorpreso un 27enne e un 20enne dell’est Europa, domiciliati a Roma, che si aggiravano nei pressi di abitazioni isolate e disabitate, senza alcuna motivazione e con fare sospetto, abitazioni già oggetto in passato di atti predatori. Il 27enne, durante il controllo, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico e di gr. 0,92 di sostanza stupefacente del tipo hashish. Lo stesso veniva segnalato alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanza stupefacente per “uso personale”. A carico di entrambi veniva avviato l’iter per l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per anni tre nel Comune di Alatri.

Ambito medesimi controlli i militari dell’Aliquota Radiomobile ritiravano la patente di guida ad un 42enne, che si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, e segnalavano alla Prefettura di Frosinone, per l’adozione dei provvedimenti di natura amministrativa, due persone di 29 e 28 anni, residenti nella Provincia di Frosinone, trovati in possesso rispettivamente di gr. 1,71 e 1,13 di “cocaina”, sostanza stupefacente illecitamente detenuta per “uso personale”.

Fondamentale la collaborazione attiva dei cittadini nell’attività di controllo quotidiano del territorio, che attraverso le loro segnalazioni, in sinergia con le Forze di Polizia, possono aiutare ed indicare ogni circostanza degna di verifica su tutto il territorio della città e provincia.

Le attività dei militari della Compagnia Carabinieri di Alatri, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale di Frosinone per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno senza soluzione.

comunicato stampa