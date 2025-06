Carabiniere ucciso in una sparatoria: era l’ultimo giorno di servizio, caccia a due uomini armati

Tragedia all’alba in una zona industriale del Sud Italia,a Francavilla Fontana, dove un brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso in uno scontro a fuoco con due rapinatori in fuga. La vittima è il brigadiere Carlo Legrottaglie, 60 anni, originario di Ostuni, in servizio presso il Nucleo Radiomobile della locale Compagnia. L’uomo, sposato e padre di due figli, stava per concludere la sua carriera: oggi avrebbe dovuto essere il suo ultimo giorno di lavoro prima del pensionamento.

I fatti si sono consumati intorno alle ore 7 di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, i militari sarebbero intervenuti per una segnalazione di rapina in corso presso un distributore di carburante, lungo la strada che collega alla vicina Grottaglie. I presunti responsabili, a bordo di una Lancia di colore scuro risultata rubata nel mese di maggio a Locorotondo, si sono dati alla fuga, inseguiti da una pattuglia.

L’inseguimento è terminato nella campagna, dove le due vetture si sarebbero speronate più volte prima di fermarsi. È in quel momento che la situazione è degenerata: nel tentativo di bloccare i fuggitivi, si è scatenata una sparatoria. Il brigadiere Legrottaglie è stato colpito mortalmente. I primi accertamenti indicano che l’agente stava inseguendo uno dei malviventi a piedi quando quest’ultimo avrebbe aperto il fuoco, colpendolo a morte con alcuni colpi di pistola.

Una delle persone coinvolte nella rapina risulterebbe ferita, mentre il numero esatto dei rapinatori resta incerto: potrebbero essere almeno tre. Il veicolo utilizzato per la fuga è stato abbandonato, e i sospetti si sono dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono in corso in tutta l’area e nelle province vicine, con l’impiego di pattuglie a terra, elicotteri e unità cinofile.

Sul posto è intervenuto il magistrato di turno, Raffaele Casto, che coordina le indagini. Sgomento e dolore nell’Arma dei Carabinieri e nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie, ricordato dai colleghi come un uomo di grande esperienza e dedizione.

Il sacrificio del militare, a pochi giorni dal congedo, rende ancora più amaro il bilancio di questa tragica giornata.