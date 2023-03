Carabiniere spara e uccide il nuovo compagno della ex moglie e la ferisce gravemente: poi si costituisce

Secondo le prime ricostruzioni, un Carabiniere, G. M. ha ucciso a colpi di pistola il nuovo compagno della ex moglie ed ha ferito gravemente lei all’addome e al torace. L’uomo di 60 anni G. F. era di San Giorgio a Liri. La tragedia è avvenuta a Suio Terme, frazione di Castelforte in provincia di Latina, nel pomeriggio di oggi. Il militare è poi fuggito per costituirsi successivamente a Capua, in provincia di Caserta, dove prestava servizio.La donna M.M. di 40 anni,è ricoverata in gravi condizioni al Gemelli di Roma. Sul posto oltre i sanitari del 118,Carabinieri, Polizia e anche il sindaco di Castelforte, Angelo Pompeo.

Foto archivio

