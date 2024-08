Carabiniere muore schiacciato da un trattore: Alex aveva 41 anni, lascia moglie e due figli

È morto schiacciato da un trattore cingolato un carabiniere di 41 anni. La tragedia è avvenuta ieri sera, domenica 25 agosto, in una zona di campagna di Cassano Irpino, in provincia di Avellino, mentre in paese erano in corso i festeggiamenti patronali.Alex Boccella, originario del piccolo centro dell’altipiano, lascia la moglie e due figli, di 5 e 8 anni, prestava servizio presso la Stazione dell’Arma di Caposele. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nella masseria di famiglia e stava riportando il trattore a marcia indietro nel garage, dopo aver trasportato una balla di fieno; a un certo punto il 41enne sarebbe stato agganciato ai pantaloni dai cingoli del mezzo agricolo, che lo ha trascinato fino a schiacciarlo.L’uomo è stato ritrovato dalla moglie che insieme ai figli si è recata sul posto, a un chilometro dal centro del paese, dopo aver tentato inutilmente di contattarlo per telefono.Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che giunti sul posto hanno constatato il decesso per schiacciamento del cranio.La comunità locale è sconvolta e si stringe intorno alla famiglia del 41enne. In segno di lutto, il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha sospeso i festeggiamenti previsti in questi giorni e ha ricordato così il carabiniere: «Alex, un amico altruista, un marito innamorato, un padre premuroso, un figlio affettuoso, un carabiniere integerrimo è rimasto vittima di un incidente inspiegabile. Il dolore ha piegato l’intera comunità che ha sospeso i festeggiamenti per San Bartolomeo». (LEGGO)

