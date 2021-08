Carabiniere in servizio si spara alla tempia a 57 anni

Un colpo di pistola alla tempia all’interno della sua auto, dopo essere uscito dalla propria abitazione, in un bosco nelle vicinanze di Ornaro Basso, dove viveva da anni con la famiglia.E’ morto così il brigadiere capo di 57 anni, in servizio presso una stazione dei Carabinieri del reatino.II militare sembra non aver lasciato messaggi e i colleghi affermano di non aver notato nulla di strano negli ultimi tempi nel suo atteggiamento. L’uomo lascia la moglie e due figlie.Lo scrive il Messaggero in un articolo a firma di Marco Ferroni. – foto archivio

Correlati