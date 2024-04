Carabiniera di 25 anni si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

Una ragazza di 25 anni, allieva della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, si è tolta la vita sparandosi con la pistola di ordinanza. A dare l’allarme sono stati gli altri allievi: i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti il sostituto procuratore di turno e i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dell’Arma. Ignoti per ora i motivi del gesto.Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe chiusa all’interno di una stanza dell’istituto, sparandosi con la pistola di ordinanza.A dare l’allarme sono stati gli altri allievi. I tentativi di soccorsi non sono riusciti a salvarla. Sul posto è intervenuto il sostituto procuratore di turno Giacomo Pestelli e i carabinieri militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale. I familiari sono stati già informati. Non emergono al momento i motivi del gesto.

Fonte Il Messaggero – FOTO GENERICA WEB

