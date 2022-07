Caprilesiana – Roccasecca, Venerdi’ 22 Luglio la presentazione del libro di Bruno Galasso

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “la Caprilesiana” a Roccasecca, il contenitore culturale pensato da Alessandro Marcuccilli e realizzato attraverso l’associazione culturale “Le Tre Torri”, con i patrocini del Comune di Roccasecca e della Provincia di Frosinone.Venerdì prossimo, alle ore 21,30, nel suggestivo salotto della piazzetta che fa da sfondo alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Caprile, toccherà a Bruno Galasso che presenterà il libro “Le stagioni della solitudine” di Argento Vivo Edizioni, nella serata dal titolo, “Fortezze e solitudini. La scrittura come relazione e memoria”.Il libro è un condensato di sensibilità, puntuale caratterizzazione dei personaggi, impeccabile descrizione dei paesaggi, nei quali il lettore si sente subito a suo agio. L’estate del 1948 in cui la vicenda, ricca di riferimenti storici, è ambientata, calamita l’attenzione e conduce chi legge in un crescendo fino all’ultima pagina. L’autore ne discuterà con Alessandro Marcuccilli, mentre sarà affidate a Milena Risi la lettura di alcuni passi dell’opera.“Possiamo ritenerci molto soddisfatti per le presenze a questa rassegna – spiegano gli organizzatori – abbiamo tentato un esperimento: fare cultura in maniera simpatica, valorizzando uno dei luoghi più belli di Roccasecca. Venerdì sarà la volta di Bruno Galasso e del suo libro, “Le stagioni della solitudine” che sta avendo molto successo”

comunicato stampa