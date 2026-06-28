Capolavoro in Austria: il TRT sul gradino più alto

Quella austriaca, per il Techno Racing Team, è stata una trasferta iniziata con qualche difficoltà, per poi concludersi nel migliore dei modi. In Austria il TRT partecipava alla seconda prova del Campionato Europeo di Velocità in Salita, la località era la cittadina di Julbach. Il Techno Racing Team era presente con il pilota Williams Alonzi (Willy), che gareggiava nella classe 3B Superbike in sella auna Suzuki GSXR 750cc. Dopo le due salite di prova, il cronometro non dava risultati confortanti e Willy lamentava diversi problemai. Si decideva a quel punto di intervenire sulla moto, cambiando il rapporto finale e apportando modifiche anche alla ciclistica e di sfruttare il warm up della mattina seguente per testare il tutto. Domenica mattina con un sole che scaldava sempre più il tracciato, prendeva il via il warm up e il cronometro dava ragione al lavoro svolto la sera precedente. A mezzogiorno scattava la gara con la disputa di manche 1, Willy migliorava il tempo fatto registrare il mattino nel warm up e prendeva la testa della gara. Nel pomeriggio era la volta di manche 2, il pilota del Techno Racing Team si migliorava ancora, abbassando il tempo della manche predente di ulteriori cinque decimi e conquistava così la vittoria della gara , precedento gli austriaci Alexander Weghofer su Ducati e Bert Heider su Yamaha. Ora la classifica vede willy in testa davanti al tedesco Alfred Grossauer su Honda. Il prossimo appuntamento, sarà in Italia a Spoleto in Umbria nel mese di luglio. Willy non ha certamente un bel ricordo di Spoleto, visto che l’anno scorso, incappò una caduta in manche 1 e non riuscì a prendere il via in manche 2 collezzionando un doppio zero che gli compromise la vittoria del titolo Continentale. Ora a luglio si cercherà il riscatto, ma le gare non sono mai facili e riservano sempre imprevisti. Comunque gli impegni del Techno Racing Team vanno oltre il cCampionato Europeo di Velocità in Salita e il team isolano sta lavorando anche sul fronte endurance, infatti è prevista per ottobre p.v. la partecipazione a una gara europea di endurance che si svolgerà in Francia sul mitico tracciato di Magny Cours, comunque avremo modo in un futuro prossimo di parlarne più abbondantemente, ora per il Techno Racing Team l’obbiettivo primario resta la trasferta di Spoleto.