Nell’Area Mercato in via delle Province spettacolo gratuito di musica, ballerini ed effetti speciali con “Euforia 2000” a partire dalle ore 21:30

Sarà Capodanno sotto le stelle a Cisterna.

Il 31 dicembre a partire dalle ore 21:30, nell’Area Mercato in via delle Province, arriva a Cisterna “Euforia 2000”, un incredibile spettacolo per un crescendo di emozioni, musica e divertimento con dj, performer, ballerini, musicisti, cantanti ed effetti speciali. Tutto rigorosamente gratuito.

Dopo il successo di “Nostalgia ’90” dello scorso 15 agosto, la comunità si prepara a trascorrere assieme una serata di spensieratezza e allegria, e a fare il countdown per accogliere il nuovo anno.

Due dj, 1 vocalist, 2 performer, 8 ballerini, 4 musicisti e cantanti con costumi di scena, 1 direttore artistico, 1 responsabile di regia, tecnici del suono, grafico e video, service audio, luci, ledwall, effetti speciali per traghettare la nostra comunità in festa verso la mezzanotte e il principio del 2025.

L’area individuata sarà attrezzata anche per consumazione di cibi e bevande.

«Abbiamo fortemente voluto offrire alla nostra comunità, nessuno escluso, la possibilità di vivere un Capodanno speciale sotto le stelle – hanno dichiarato il Sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino – con l’obiettivo di allietare una serata speciale. Speriamo anche di trattenere più giovani possibili a Cisterna, per attendere il nuovo anno in sicurezza, svago e sano divertimento».