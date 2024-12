Capodanno sotto le Stelle a Cisterna, attesa per “Euforia 2000”

Ballerini, vocalist, dj, musicisti, performer acrobatici per uno spettacolo di qualità, tanto atteso a Cisterna per il Capodanno sotto le Stelle.

La comunità di Cisterna si prepara a festeggiare la notte dell’ultimo dell’anno con “Euforia 2000”, uno spettacolo trasversale che ripercorrerà 25 anni di musica, con influenze degli anni ’90, dance e tormentoni anche dell’attualità per una miscellanea di suoni, divertimento, luci e tanta energia.

L’Area Mercato di via delle Province è stata allestita e perimetrata per lo show che condurrà i cisternesi, e non solo, nella notte magica del 31 dicembre a partire dalle ore 21:30, con la predisposizione di un’area dove chi vuole potrà mangiare e bere in attesa della mezzanotte, e di una zona adibita ai servizi igienici.

Sul palco, uno show che ricalca l’entusiasmo della serata di Ferragosto, quando la nostra comunità ha ballato e cantato con “Nostalgia ‘90”, spettacolo che ha avuto enorme riscontro e successo di pubblico.

«La nostra idea è stata quella di creare un punto di aggregazione così come avviene in occasione della festività del Santo Patrono, San Rocco, ed in via sperimentale abbiamo voluto offrire questo show invernale nell’area che abbiamo destinato agli eventi, quella in via delle Province dove si svolge il mercato settimanale – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino –. Stare insieme in una serata di allegria e di svago, dando un’alternativa a giovani e meno giovani, e a chiunque vorrà raggiungere l’area a cui si accederà gratuitamente. Sarà l’unione tra diverse generazioni, per una sperimentazione che abbiamo voluto tentare per contribuire a migliorare l’offerta di attrattive nella nostra comunità».