Capodanno: Sindaco Mantini firma ordinanza su divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha firmato questa mattina l’ordinanza sul divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici dal 31 dicembre al 1° gennaio 2025, per prevenire i possibili pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, quella degli animali e la sicurezza urbana.

Nell’ordinanza sindacale, trasmessa preventivamente al Prefetto di Latina il 24 dicembre scorso “anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”, viene richiamata la circolare del Ministero dell’Interno, finalizzata a “prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all’utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle festività natalizie e di fine anno”.

Si legge nell’ordinanza del Sindaco Mantini che “dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 2 gennaio 2025 nel territorio comunale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi, è divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3” e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita o declassificati che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palloni luminosi”.

E ancora: “È divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza; divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati”.

“Le esperienze concretamente registrate negli anni passati e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano che l’utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplodenti e/o infiammabili provoca danni a persone, animali e cose – si legge nell’ordinanza firmata dal Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Sussiste, pertanto, l’urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l’incolumità pubblica e l’integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre questi fenomeni che arrecano danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio pubblico e privato”.

L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, una multa da 25 a 500 euro, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.