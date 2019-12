Capodanno in Piazza a Scauri (LT) in diretta radio tv social su Radio Antenna Verde e Radio Civita InBlu

Il 31 gennaio a partire dalle ore 23.00 in Piazza Sant’Albina a Scauri – Minturno (LT) vieni a vivere il Capodanno che Canta Scauri 2020, organizzato dal comune di Minturno in collaborazione con RAV Radio Antenna Verde e RCI Radio Civita InBlu.Musica e divertimento dagli anni 70 a oggi, spettacoli dal vivo, dj set, animazione e balli con Sueno Latino Dance del maestro Roberto Flavio Pensiero e le sue ballerine. Ospite della serata Filippo Merola direttamente da Rai1 Vieni da me e la Filo Band. E poi, Monica Carofano e lo staff di RAV con dj set Federico Grossi, Maurizio Di Benedetto e tanti gadget per tutti.Dalle ore 23.00 in diretta radio, tv e social su Radio Antenna Verde (www.radioantennaverde.it) e il suo nuovo canale televisivo RAV Tv, su Radio Civita InBlu (www.radiocivitainblu.it) in DAB canale 10B, FM, web, app e streaming. Info WhatsApp al 349.2520492 e 348.8881447.

COMUNICATO STAMPA