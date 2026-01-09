Capitino isolato dopo la frana: i residenti chiedono soluzioni immediate al Comune di Isola del Liri

Isola del Liri – Un quartiere intero tagliato fuori dal resto della città. È la situazione che stanno vivendo i residenti di Capitino, a seguito della frana che ha interessato la strada di collegamento con il centro cittadino e che ha portato all’emanazione di un’ordinanza di chiusura totale del tratto.

Una decisione presa per garantire la sicurezza pubblica, ma che sta generando forti disagi quotidiani per chi vive nella zona. A denunciarlo è una lettera aperta indirizzata al Comune, firmata dal cittadino Fabio Urbano, che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera comunità.

I residenti non mettono in discussione la necessità di tutelare l’incolumità delle persone, ma chiedono se siano state valutate tutte le possibili alternative, come l’ipotesi di un senso unico alternato regolato da semaforo, almeno come soluzione temporanea.

Attualmente, per raggiungere negozi, servizi essenziali o semplicemente fare la spesa, gli abitanti di Capitino sono costretti a percorrere una strada secondaria più lunga di oltre sei chilometri, che comprende anche un incrocio ritenuto particolarmente pericoloso, situato su un dosso con visibilità ridotta. Un percorso che espone a rischi aggiuntivi anziani, famiglie e bambini.

Nella lettera si parla apertamente di mancanza di ascolto e di un disagio che rischia di trasformarsi in una situazione critica se non affrontata con buon senso e tempestività. L’appello è chiaro: evitare che l’isolamento del quartiere possa diventare una “tragedia annunciata”.

I cittadini chiedono al Comune di Isola del Liri di intervenire immediatamente, valutando soluzioni temporanee più sostenibili e sicure, in attesa degli interventi definitivi di messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana.

Il messaggio finale è netto e simbolico:

“Capitino merita attenzione. Capitino non può restare isolato.”

Un appello che ora attende una risposta concreta dalle istituzioni, affinché nessuna parte della città venga lasciata indietro.

