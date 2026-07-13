Capitale della Cultura, Roccasecca sostiene Cassino

Si rafforza il fronte istituzionale a sostegno della candidatura di Cassino a Capitale Italiana della Cultura 2029. A esprimere il proprio appoggio è il Comune di Roccasecca, con il sindaco Giuseppe Sacco, che rilancia l’idea di un percorso condiviso capace di coinvolgere l’intero territorio.

Secondo il primo cittadino, la candidatura rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario del Cassinate e dell’intero comprensorio. Un progetto che, sottolinea Sacco, deve andare oltre i confini comunali e trasformarsi in un’iniziativa corale, in grado di raccontare una storia comune fatta di cultura, tradizioni e resilienza.

Nel messaggio di sostegno viene richiamato anche il percorso già intrapreso da Roccasecca con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2025, esperienza che ha contribuito ad accrescere la visibilità del territorio e a rafforzarne l’immagine. Proprio sulla scia di quel lavoro, il sindaco ha rivolto un augurio al coordinatore del progetto di Cassino, Paolo Verri, professionista di riconosciuta esperienza nel settore delle candidature culturali.

L’obiettivo è costruire una rete tra istituzioni, associazioni e comunità locali, valorizzando le eccellenze del territorio, dalla storia di San Benedetto e San Tommaso d’Aquino fino ai luoghi simbolo della ricostruzione del dopoguerra.

Con il sostegno di Roccasecca, la candidatura di Cassino continua così a raccogliere adesioni e punta a presentarsi come un progetto unitario, capace di rappresentare l’intero territorio nella corsa al prestigioso riconoscimento nazionale del 2029.