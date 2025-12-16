Capistrello, violento incidente: un ferito grave trasportato in elisoccorso

Momenti di forte tensione si sono registrati pochi minuti fa a Capistrello, nella zona di Santa Barbara, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei soccorsi in codice di massima urgenza.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, un’autovettura avrebbe travolto un’altra auto parcheggiata lungo la carreggiata. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da far scattare immediatamente l’allarme e mobilitare diversi mezzi di emergenza.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, mentre carabinieri e polizia locale hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Vista la gravità delle condizioni di uno dei feriti, classe 1961, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo sul luogo dell’incidente.

L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale dell’Aquila in codice rosso, intubato e ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni risultano gravi.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Correlati