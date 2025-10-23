Capistrello, tavolo tecnico su viabilità e Galleria del Salviano: Sindaci chiedono deviazione del traffico pesante

Capistrello – Si è svolto ieri il tavolo tecnico convocato da ANAS e Provincia dell’Aquila per affrontare le criticità della viabilità legate ai lavori nella Galleria del Salviano. All’incontro ha partecipato anche il Sindaco di Capistrello, Maurizio Murzilli, a seguito della riunione in Prefettura dello scorso 9 ottobre.

“Ieri siamo stati presenti al tavolo tecnico con la Provincia e ANAS – ha dichiarato Murzilli – per ribadire, come già fatto in tutti i precedenti incontri, la necessità di deviare il traffico dei mezzi pesanti sull’autostrada, alleggerendo così il traffico sul Salviano e nel centro abitato di Capistrello”.

Dal confronto è emerso che i mezzi pesanti che percorreranno la zona del Monte Salviano e il centro abitato di Capistrello saranno circa 500 al giorno, un numero che evidenzia le potenziali criticità e i rischi per la sicurezza e la vivibilità del territorio.

Il Sindaco ha sottolineato come il tavolo abbia rafforzato la necessità di indirizzare il traffico pesante sull’autostrada, auspicando che tale richiesta trovi accoglimento nel prossimo incontro, fissato per il 28 ottobre. L’obiettivo condiviso resta quello di garantire una mobilità efficiente e sicura per cittadini e lavoratori, tutelando al contempo l’ambiente e la qualità della vita.

“Riponiamo fiducia in tutte le Autorità, Enti e società coinvolte – ha concluso Murzilli – confidando in una risoluzione ragionevole della problematica nell’interesse dell’intero territorio. La sicurezza viene prima di tutto”. FOTO WEB

Correlati